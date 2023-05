Delivery Hero: Analysten sehen Potenzial von 54,55%

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Delivery Hero um +0,42% zu. Insgesamt konnte das Unternehmen in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +9,60% erzielen. Die Analysten sind optimistisch gestimmt und halten ein mittelfristiges Kursziel von 61,20 € für realistisch. Sollten sie Recht behalten, ergibt sich somit ein Kurspotenzial von +54,55%. Von insgesamt 26 Analysten bewerten aktuell 21 die Aktie als Kauf oder starken Kauf. Das Guru-Rating bleibt weiterhin bei 4,04.