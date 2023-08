Delivery Hero: Analysten sehen Kursziel bei 57,43 EUR - Potenzial von +64,79%

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Delivery Hero am Finanzmarkt 1,76%. In den vergangenen fünf Handelstagen sank der Wert um insgesamt 9,15%. Die Stimmung im Markt ist daher pessimistisch.

Dennoch sind viele Bankanalysten optimistisch. So liegt das mittelfristige Kursziel für Delivery Hero bei 57,43 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, hätte die Aktie ein Potenzial von +64,79%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung und es gibt auch kritische Stimmen.

Aktuell empfehlen sieben Analysten einen Kauf der Delivery-Hero-Aktie und weitere sechzehn Experten sprechen sich immerhin für ein Investment aus (Rating “Kauf”). Drei Experten empfehlen eine neutrale Haltung gegenüber der Aktie (“halten”), während zwei Analysten zum Verkauf raten (“Verkauf”).

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf einem...