Delivery Hero: Analysten sehen Kurspotenzial von +105,87% - Kursziel bei 57,12 EUR

Die Aktie von Delivery Hero präsentierte sich gestern am Finanzmarkt stark und legte um +4,70% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen erreichte das Unternehmen eine Entwicklung von +0,33%, was auf eine neutrale Stimmung des Marktes schließen lässt.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 57,12 EUR hat. Sollten sie Recht behalten, würde dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +105,87% eröffnen. Jedoch teilen nicht alle Experten diese optimistische Einschätzung.

Konkret empfehlen derzeit 7 Analysten die Aktie als “starken Kauf”, während weitere 15 Experten sie mit “Kauf” bewerten. Drei unentschlossene Analysten halten ihre Bewertung auf “halten”. Nur zwei Experten raten zum Verkauf dieser Aktien.

Das Guru-Rating für Delivery Hero...