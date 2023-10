Delivery Hero: Analysten sehen Kurspotenzial von +105,54% - Kursziel bei 57,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Gestern verzeichnete die Aktie von Delivery Hero an der Börse einen Rückgang um -2,44%. Trotzdem summiert sich das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage auf ein Plus von +0,16%, was zeigt, dass der Markt derzeit relativ neutral gegenüber dem Unternehmen gestimmt ist. Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und halten eine Überbewertung für unwahrscheinlich.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 57,12 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, würde dies ein Kurspotenzial von +105,54% bedeuten. Von den insgesamt 27 analysierenden Experten empfehlen sieben die Aktie als starken Kauf und weitere 15 als Kauf. Drei Experten haben ein Halte-Rating vergeben und zwei raten zum Verkauf.

Das Guru-Rating des Unternehmens beträgt nun 4 nach zuvor ebenfalls 4 Punkten.

Zusammengefasst bleibt festzuhalten: Delivery Hero...