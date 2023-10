Delivery Hero: Analysten sehen Kurspotenzial von +100,53% – Kursziel 57,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine leichte Abwärtsbewegung von -0,33%. Betrachtet man jedoch die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage, so hat sich das Papier um satte +7,49% erhöht. Die Stimmung ist also optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Delivery Hero liegt bei 57,12 EUR. Wenn die Bankanalysten Recht behalten sollten, könnten Investoren ein Potenzial in Höhe von +100,53% erschließen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von insgesamt 27 Analysten bewerten aktuell sieben die Aktie als stark kaufenswert und weitere 15 empfehlen einen Kauf. Drei Experten stufen Delivery Hero als Halten ein und nur zwei befürworten den Verkauf der Aktien.

Damit beträgt der Anteil an optimistischen Analysteneinschätzungen...