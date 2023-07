Delivery Hero: Analysten sehen Kurspotential von +37,03%

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie von Delivery Hero hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt und befindet sich aktuell im Aufwärtstrend. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 56,10 EUR, was einem Kurspotenzial in Höhe von +37,03% entspricht.

• Delivery Hero legt um +1,22% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 56,10 EUR mit Potenzial von +37,03%

• Positive Einschätzung durch Guru-Rating

Konkret haben sieben Analysten die Aktie als starken Kauf eingestuft und weitere 16 Experten empfehlen den Kauf. Vier Analysten bewerten das Papier als “halten” und ein Experte hält einen Verkauf für angebracht. Insgesamt bleiben jedoch rund 82% der Analysten optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese Einschätzungen ebenfalls und gibt dem Unternehmen nach wie vor ein Rating von 4,04....