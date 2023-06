Delivery Hero - Analysten sehen +59,75% Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Der gestrige Handelstag brachte Delivery Hero am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,51%. In der vergangenen Woche liegt die Aktie damit bei einem Plus von +7,02%. Eine Entwicklung, die optimistisch stimmt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Delivery Hero bei 58,55 EUR. Sollten sich die Bankanalysten mit ihrer Einschätzung durchsetzen können Investoren ein erhebliches Kurspotenzial in Höhe von +59,75% erschließen.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,04. Derzeit empfehlen sieben Analysten einen Kauf der Aktien. Weitere fünfzehn Experten bewerten die Aktie als “Kauf”, vier halten sie für neutral und nur einer rät zum Verkauf.

So ergibt sich ein Anteil der Analysten von über 80%, die eine positive Bewertung abgeben.

Die aktuelle Lage lässt daher auf weitere Entwicklungen hoffen.