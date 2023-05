Delivery Hero: Analysten prophezeien ein Kursziel von 61,20€

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Laut Experten-Meinungen ist die Aktie von Delivery Hero momentan nicht angemessen bewertet.

Das tatsächliche Kursziel liegt bei einem Abstand von +54,76% vom aktuellen Wert entfernt.

• Delivery Hero: Am 05.05.2023 um +0,28% gestiegen

• Das Kursziel für Delivery Hero beträgt 61,20 €

• Das Guru-Rating für Delivery Hero bleibt unverändert bei 4,04

Am gestrigen Handelstag stieg der Wert der Aktie von Delivery Hero um +0,28 % auf dem Finanzmarkt an.

Dies ergibt eine Summe von +9,45 % für die letzten fünf Handelstage – also eine komplette Woche – und lässt den Markt momentan relativ optimistisch erscheinen.

Obwohl dies der Fall ist – haben sich Bankanalysten gefragt ob diese Entwicklung erwartet wurde? Die Stimmung unter ihnen jedenfalls ist eindeutig.

Aktuell wird das Kursziel für Delivery Hero mit 61,20 €...