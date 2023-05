Delivery Hero: Analysten erwarten Kursanstieg

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie von Delivery Hero wird derzeit nach Meinung von Experten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 61,20 EUR, was einem Kurspotenzial von +61,33% entspricht. Die Stimmung am Markt ist in den letzten fünf Handelstagen jedoch insgesamt pessimistisch geblieben.

• Gestriges Ergebnis: -0,85%

• Mittelfristiges Kursziel: 61,20 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

Obwohl es zu einem leichten Rückgang (-0,85%) kam und damit die letzte Woche mit einer negativen Bilanz (-3,80%) endete, zeigen sich immer noch 81,48% der befragten Analysten optimistisch über die weitere Entwicklung des Unternehmens.

Während sieben Analysten die Aktie als “Kauf” einstufen und sieben weitere als “Optimistische Kaufempfehlung”, halten vier das Papier für eine Halte-Position angemessen.

Nur ein Experte hat sich zur Abgabe...