Delivery Hero Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Aktie von Delivery Hero wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel wird auf einen Anstieg um +119,17% vom aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 23.01.2024 verzeichnete Delivery Hero einen Anstieg von +7,25% an der Börse. In den letzten fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, summierte sich der Anstieg auf +6,16%. Die derzeitige Marktsituation scheint daher relativ optimistisch zu sein.

Kursziel und Guru-Rating

Das aktuelle Kursziel von Delivery Hero liegt bei 50,08 EUR, wie von Bankanalysten im Durchschnitt geschätzt wird. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, würde dies für Investoren ein Kurspotenzial von +119,17% bedeuten. Obwohl einige Analysten diese Einschätzung teilen, gibt es auch skeptischere Stimmen.

Aktuell empfehlen 7 Analysten die Aktie als starken Kauf, während 14 weitere Analysten sie als Kauf einstufen, jedoch mit weniger Enthusiasmus. Darüber hinaus halten 5 Experten die Aktie neutral.

Positive Einschätzung und Guru-Rating

Insgesamt sind also etwa +80,77% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf die Aktie von Delivery Hero. Diese positive Stimmung wird durch das “Guru-Rating” bestätigt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die Analyse der Aktie von Delivery Hero zeigt also ein beachtliches Potenzial für zukünftiges Wachstum, das von den meisten Analysten positiv bewertet wird.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Delivery Hero-Analyse von 25.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Delivery Hero jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Delivery Hero Aktie

Delivery Hero: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...