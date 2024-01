Delivery Hero Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Dividendenrendite von Delivery Hero liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,56 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" ist die Rendite von Delivery Hero um -20,84 Prozent niedriger, was mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch die mittlere Rendite der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 4,27 Prozent übertrifft die Rendite von Delivery Hero um 25,11 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Delivery Hero war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wobei an einigen Tagen positive Themen überwogen, während an anderen Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength-Index der Delivery Hero-Aktie ergibt einen Wert von 46,68 für den RSI7 und einen Wert von 63,51 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.