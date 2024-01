Delivery Hero Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die technische Analyse der Delivery Hero ergibt, dass der aktuelle gleitende Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 33,05 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (24,18 EUR) um -26,84 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 28,19 EUR, was einer Abweichung von -14,22 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Stimmung rund um die Aktie von Delivery Hero positiv ist. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet ist hoch, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf Dividenden hat Delivery Hero derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,56%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Delivery Hero bei -20,84 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,27 Prozent. Auch hier liegt Delivery Hero mit 25,11 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.