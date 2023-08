Delivery Hero: Aktie um fast 50% unterbewertet - Kursziel bei 57,43 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die vergangenen fünf Handelstage waren für Delivery Hero wenig erfolgreich und resultierten in einem Abschwung von -6,96%. Am gestrigen Tag verlor die Aktie am Finanzmarkt zusätzlich an Wert (-0,16%). Eine Entwicklung, die derzeit pessimistisch stimmt.

Dennoch ist sich die Mehrheit der Bankanalysten einig: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 57,43 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies eine Erhöhung des aktuellen Kurses um +49.58% bedeuten.

Aktuell raten sieben Analysten zu einem Kauf der Aktie von Delivery Hero. Die Einschätzung von sechzehn weiteren ist optimistisch (“Kauf”). Drei Experten empfehlen “halten”, während nur zwei einen Verkauf empfehlen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert hoch (4.00).

Zusammenfassend zeigt sich eine positive Einschätzung des Unternehmens mit einer möglichen Steigerung des Kurses um...