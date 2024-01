Delivery Hero Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Delivery Hero-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 48, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 67,03 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach dem RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Delivery Hero eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Delivery Hero-Aktie im vergangenen Jahr eine deutliche Unterperformance gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Delivery Hero im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,54 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daher wird die Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.