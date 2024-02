Delivery Hero Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs von Delivery Hero im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt eine Rendite von -58,68 Prozent, was mehr als 61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,83 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Delivery Hero mit 60,51 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität in Bezug auf Delivery Hero zeigen, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Allerdings wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Delivery Hero-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Delivery Hero mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Internet & Katalog Einzelhandel" (3,56 %) niedriger, was eine Bewertung von "Schlecht" ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Delivery Hero-Aktie liegt bei 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (63,14) zeigt keine überkaufte oder -verkaufte Situation, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Delivery Hero.