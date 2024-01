Delivery Hero Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Delivery Hero im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,84 Prozent erzielt. Dies liegt 26,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,8 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 4,14 Prozent, was bedeutet, dass Delivery Hero derzeit um 24,98 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt Delivery Hero mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 % für den Internet- und Katalogeinzelhandel. Diese Differenz von 3,57 Prozentpunkten führt ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmung bezüglich Delivery Hero hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Medien konnte keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich des Unternehmens festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 32,92 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 23,345 EUR liegt deutlich darunter (-29,09 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine unterdurchschnittliche Performance hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.