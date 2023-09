Delivery Hero: Aktie nicht richtig bewertet - mittelfristiges Kursziel bei 58,19 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die gestrige Kursentwicklung von Delivery Hero am Finanzmarkt schließt sich den Ergebnissen der vergangenen fünf Handelstage an und ergibt eine negative Bilanz von -9,20%. Dies könnte auf die pessimistische Stimmung im Markt zurückzuführen sein. Doch was sagen die Analysten dazu?

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel von Delivery Hero bei 58,19 EUR. Sollte diese Einschätzung zutreffen, hätte die Aktie ein beachtliches Potenzial von +91,73%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Insgesamt sind jedoch mehr als vier Fünftel der Analysten optimistisch gestimmt und empfehlen einen Kauf oder halten die Aktie für stark kaufenswert. Nur wenige Experten raten zum Verkauf.

Zusammengefasst lässt sich feststellen: Die aktuelle Marktlage spiegelt möglicherweise...