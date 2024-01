Delivery Hero Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien sind wichtige Faktoren, um frühzeitig Ausschläge in der Internet-Kommunikation zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Delivery Hero jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende ist zu berücksichtigen, dass Delivery Hero im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Internet- & Katalog-Einzelhandels (3,57 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger bewertet werden muss. Diese Differenz von 3,57 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Delivery Hero-Aktie in den letzten 200 Handelstagen 32,92 EUR betrug. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 23,345 EUR, was einen Unterschied von -29,09 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine Abweichung unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt ebenfalls eine überwiegend negative Stimmung gegenüber Delivery Hero wider, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Delivery Hero von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.