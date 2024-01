Delivery Hero Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Der Aktienkurs von Delivery Hero im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor der "Zyklischen Konsumgüter" hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -20,84 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Delivery Hero mit 25,11 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Delivery Hero eher neutral diskutiert. Es gab zwar zwei Tage mit positiven Themen, aber an vier Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, da vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Delivery Hero derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,56%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Delivery Hero derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 33,05 EUR, während der Kurs der Aktie bei 24,18 EUR um -26,84 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 28,19 EUR entspricht einer Abweichung von -14,22 Prozent, was die Aktie auch in diesem Zeitraum zu einem "Schlecht"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht" für die Aktie von Delivery Hero.