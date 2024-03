Delivery Hero Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Aktie des Unternehmens Delivery Hero weist nach Analyse des Verhältnisses zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Delivery Hero zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie in diesem Punkt neutral eingestuft.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine negative Bewertung für die Aktie, da der Kurs der Aktie sowohl über dem GD200 als auch über dem GD50 liegt, was zu einer "Schlecht"- und einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Delivery Hero überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings zeigen statistische Auswertungen der Kommunikation einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Delivery Hero eine negative Gesamtbewertung hinsichtlich der Dividendenpolitik, des Sentiments, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.