Delivery Hero Aktie: Das kann keiner glauben

Die Anleger-Stimmung bei Delivery Hero in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden viele positive Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Allerdings standen in den letzten Tagen auch einige negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Eine Analyse der sozialen Medien ergab 9 schlechte und 0 gute Handelssignale, was zu einer schlechten Empfehlung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Delivery Hero im letzten Jahr eine Rendite von -43,83 Prozent erzielt, was 40,66 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -0,86 Prozent, und Delivery Hero liegt aktuell 42,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Delivery Hero mit 22.655 EUR inzwischen -2,98 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage liegt die Aktie jedoch -26,94 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Delivery Hero zeigt ein gutes Signal mit einem Wert von 25,11, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 47,32 zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "gut" für die Aktie.