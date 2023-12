Delivery Hero Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie von Delivery Hero wird von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Das derzeitige Kursziel für Delivery Hero beträgt 53,04 EUR, was einem Potenzial von +78,41% entspricht.

Positive Kursentwicklung und Marktstimmung

Am 19.12.2023 verzeichnete Delivery Hero einen Kursanstieg von +4,68% am Finanzmarkt. Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg, also eine vollständige Handelswoche, summiert sich der Anstieg auf