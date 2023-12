Delivery Hero Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Das Anleger-Sentiment für die Delivery Hero Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigt sich ein vorwiegend negatives Interesse der Anleger. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen zeigen jedoch, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Delivery Hero Aktie beträgt 50,99, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 45,67, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für die letzten 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Delivery Hero derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,58 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 33,54 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 30,255 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aufgrund eines Wertes von 28,32 EUR im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 30,255 EUR.

Insgesamt erhält die Delivery Hero-Aktie aufgrund dieser Analysen ein "Neutral"-Rating.