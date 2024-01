Delivery Hero Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die technische Analyse der Delivery Hero-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 32,62 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag fiel jedoch auf 21,305 EUR (-34,69 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 27,62 EUR zeigt einen Rückgang des Schlusskurses (-22,86 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Delivery Hero also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Delivery Hero-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,76 Prozent erzielt, was 56,11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die Rendite von Delivery Hero um 53,6 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" im Branchenvergleich Aktienkurs.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Delivery Hero-Aktie liegt bei 68,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,55, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen führt dies zu einem Gesamt-Rating von "Neutral" basierend auf dem Relative Strength-Index.

In Bezug auf Sentiment und Buzz weist die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate auf. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Punkt.