Delivery Hero Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schaut man auf den RSI der letzten 7 Tage für die Delivery Hero-Aktie, beträgt der Wert aktuell 64. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 66,56 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Delivery Hero.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen war neutral. Positive Diskussionen überwogen an zwei Tagen, während negative Kommunikation an drei Tagen vorherrschte. Auch die Anlegerunterhaltungen konzentrierten sich verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Delivery Hero. Aufgrund statistischer Auswertungen großer historischer Datenmengen ergibt sich eine Überzahl von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating für Delivery Hero. Der GD200 des Wertes liegt bei 33,08 EUR, während der Kurs der Aktie bei 24,1 EUR liegt, was einer Abweichung von -27,15 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 28,21 EUR führt zu einer Abweichung von -14,57 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,84 Prozent erzielt, was 27,74 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt Delivery Hero aktuell 25,76 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.