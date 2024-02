Delivery Hero Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Das Anleger-Sentiment für Delivery Hero ist laut Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen stehen überwiegend positive Themen im Fokus der Anleger, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Tiefergehende Analysen zeigen jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Delivery Hero liegt bei 19,35 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 52,54, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" auf Basis des RSI.

Die Dividendenrendite für Delivery Hero beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchenmittelwert liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Delivery Hero im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,83 Prozent erzielt, was 44,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -0,37 Prozent, und Delivery Hero liegt aktuell 43,46 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.