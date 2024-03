Delivery Hero Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Delivery Hero schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 3,6 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,6 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI ist die Delivery Hero aktuell mit dem Wert 29,98 überverkauft, was das Signal "Gut" ergibt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Delivery Hero-Aktie ein Durchschnitt von 29,84 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,59 EUR (-14,24 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt (+15,27 Prozent) ergibt hingegen ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Delivery Hero somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine bedeutende Veränderung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Delivery Hero-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.