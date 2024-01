Delivery Hero Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Delivery Hero war in den letzten zwei Wochen eher neutral, mit einigen positiven und vielen negativen Diskussionen in den sozialen Medien. Die aktuelle Stimmung der Anleger ist ebenfalls überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Dies ergibt sich aus tiefergehenden und automatischen Analysen der Kommunikation, die vor allem "Schlecht"-Signale hervorgebracht haben.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine neutrale Empfehlung für die Delivery Hero-Aktie. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 46,68, während der RSI25, der sich auf die letzten 25 Tage bezieht, einen Wert von 63,51 aufweist. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Delivery Hero-Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 33,05 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 24,18 EUR liegt, was einer Abweichung von -26,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 28,19 EUR ergibt eine Abweichung von -14,22 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Delivery Hero derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,56 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.