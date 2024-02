Delivery Hero Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Delivery Hero liegt bei 19,35, was zu einer Einstufung als "gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,54 und deutet auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine "gute" Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt Delivery Hero mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel (3,45 %) niedriger. Diese Differenz von 3,45 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "schlecht".

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Analysten haben die sozialen Plattformen für Delivery Hero untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Allerdings wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "gut" eingestuft. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei acht konkrete Signale zur Verfügung standen. Auf dieser Ebene ergibt sich eine "schlechte" Bewertung. Insgesamt wird Delivery Hero daher hinsichtlich der Stimmung als "neutral" betrachtet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Delivery Hero-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 31,26 EUR. Der letzte Schlusskurs (22,595 EUR) weicht davon um -27,72 Prozent ab, was zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 23,89 EUR (-5,42 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer weiteren "schlechten" Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Delivery Hero-Aktie für die einfache Charttechnik ein "schlechtes" Rating.