Delivery Hero Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die technische Analyse der Delivery Hero-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 33,22 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 24,4 EUR liegt somit deutlich darunter, mit einer Abweichung von -26,55 Prozent. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 28,23 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -13,57 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Delivery Hero-Aktie im Rahmen der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen rund um die Delivery Hero-Aktie wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positivere Themen angesprochen wurden. Auf dieser Grundlage stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zudem konnten auf dieser Ebene fünf Handelssignale ermittelt werden, wovon 5 als "Schlecht" und keines als "Gut" eingestuft wurden.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Delivery Hero derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel, weshalb die Einstufung "Schlecht" erfolgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Delivery Hero-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.