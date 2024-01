Delivery Hero Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die aktuelle Kursentwicklung der Aktie von Delivery Hero hat die Aufmerksamkeit der Analysten auf sich gezogen, die der Meinung sind, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Am 11.01.2024 verzeichnete Delivery Hero eine Kursentwicklung von -0,64%, was zu einer Gesamtsumme von -3,45% in den letzten fünf Handelstagen führte. Diese negative Entwicklung hat zu einer gewissen Pessimismus am Markt geführt.

Das aktuelle Kursziel von Delivery Hero liegt bei 53,04 EUR, was einem Potenzial von +127,20% entspricht, falls die Aktie ihr mittelfristiges Kursziel erreichen sollte. Trotz des jüngsten negativen Trends sind 7 Analysten der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist, während 14 weitere Analysten sie als “Kauf” einstufen. Nur 5 Experten halten sich neutral und bewerten die Aktie mit “halten”. Somit sind immerhin +80,77% der Analysten noch optimistisch hinsichtlich der weiteren Entwicklung von Delivery Hero.

Zusätzlich bleibt das “Guru-Rating” von Delivery Hero unverändert bei 4,08, was auf eine positive Einschätzung hindeutet. Insgesamt sind die Experten der Meinung, dass die Aktie von Delivery Hero derzeit unterbewertet ist und weiterhin Potenzial für Investoren bietet. Die Zukunft wird zeigen, ob sich diese positive Einschätzung bewahrheitet.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Delivery Hero-Analyse von 12.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Delivery Hero jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Delivery Hero Aktie

Delivery Hero: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...