Delivery Hero Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die technische Analyse der Delivery Hero-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 21,5 EUR ein "Schlecht"-Signal darstellt, da er mit -33,25 Prozent unter dem GD200 (32,21 EUR) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 26,38 EUR auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -18,5 Prozent beträgt. Aufgrund dieser Daten wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Delivery Hero eine Rendite von 0 Prozent auf, was 3,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher gilt die Aktie aus dieser Perspektive als unrentables Investment und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Delivery Hero eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Delivery Hero daher als "Gut"-Wert bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Delivery Hero diskutiert, jedoch zeigte sich in den letzten ein, zwei Tagen eine vermehrte negative Kommunikation. Dadurch erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, das vor allem "Schlecht"-Signale in letzter Zeit erkannt hat.

