Delivery Hero Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der Delivery Hero-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 31,26 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 22,595 EUR, was einer Abweichung von -27,72 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 23,89 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,42 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Delivery Hero-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung bei Delivery Hero festgestellt werden. Die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussion über die Aktie hat sich in Bezug auf die Stärke und Anzahl der Beiträge nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Delivery Hero für diesen Aspekt daher ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Aktie diskutiert wurde. An zehn Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Weiterführende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Delivery Hero 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.