Delivery Hero Aktie: So kann man sich irren!

Der Aktienkurs von Delivery Hero hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,84 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 5,61 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -26,45 Prozent für Delivery Hero führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 7,25 Prozent, wobei Delivery Hero 28,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Delivery Hero liegt bei 70,32, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und daher ein "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Bei der Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen und der Analyse von Handelssignalen zeigt sich, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird Delivery Hero hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Delivery Hero bei 33,19 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 25,01 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da die aktuelle Differenz bei -11,41 Prozent liegt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".