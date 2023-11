Delivery Hero Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Der aktuelle Kurs der Delivery Hero-Aktie liegt bei 25,155 EUR und zeigt eine Entfernung von -31,66 Prozent vom GD200 (36,81 EUR) an. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 30,23 EUR. Der Abstand zum GD50 beträgt -16,79 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Aktie also als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

Die Dividendenpolitik von Delivery Hero schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 3,41 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,41 %). Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Delivery Hero festgestellt werden. Auch gab es keine auffällige Veränderung der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien über das Unternehmen. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet, während die abnehmende Aufmerksamkeit mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Delivery Hero für diesen Punkt also ein "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Delivery Hero-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -23,77 Prozent erzielt, was 30,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 17,42 Prozent, wobei Delivery Hero aktuell 41,19 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.