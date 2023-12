Delivery Hero Aktie: Quo vadis?

Der Relative Stärke-Index, RSI, ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei Werten zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Aktuell liegt der RSI der Delivery Hero bei 69,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 69,09 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Delivery Hero ausgetauscht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aufgrund von überwiegend negativen Diskussionen in den letzten zwei Wochen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Delivery Hero daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Delivery Hero derzeit 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Dies macht die Aktie zu einem unrentablen Investment und führt zu einer Bewertung als "Schlecht" durch die Redaktion.

