Delivery Hero Aktie: Pleite oder Chance?

Der Aktienkurs von Delivery Hero hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,84 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Delivery Hero damit um 34,04 Prozent unter dem Durchschnitt von 13,2 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 28,51 Prozent, wobei Delivery Hero aktuell 49,35 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Delivery Hero wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Eine Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Delivery Hero, da keine wesentlichen Veränderungen festgestellt wurden.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Delivery Hero aktuell überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier von Delivery Hero daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.