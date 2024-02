Delivery Hero Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Delivery Hero Aktienanalyse: Geringe Dividende, aber positive Anlegerstimmung

Die Dividendenrendite von Delivery Hero beträgt momentan 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,47 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Anleger-Stimmung bei Delivery Hero ist jedoch insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 50,86 als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 48 deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Die Stimmung in den sozialen Medien war positiver als üblich, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die häufige Diskussion über die Aktie führte jedoch zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Delivery Hero daher ein "Gut"-Rating.