Delivery Hero Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Aktienkurs von Delivery Hero hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,84 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 32,17 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 26,73 Prozent, wobei Delivery Hero aktuell 47,57 Prozent unter diesem Wert liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erfährt das Unternehmen jedoch weder auffällig mehr noch weniger Beachtung, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Delivery Hero von seinem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage um -15,53 Prozent entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -28,12 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 69,7, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 69,09 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Daher wird die Gesamteinschätzung der Aktie auf "Neutral" festgelegt.

