Delivery Hero Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Nach einem Vergleich der Aktienkurse hat sich gezeigt, dass Delivery Hero im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -20,84 Prozent erzielt hat, was mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 25,32 Prozent, wobei Delivery Hero mit 46,16 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde festgestellt, dass die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien in Bezug auf Delivery Hero in den letzten zwei Wochen neutral waren. Jedoch haben sich in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen herauskristallisiert. Auf basis dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Weiterführende Analysen haben gezeigt, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Delivery Hero auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Die Entwicklung der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg weist darauf hin, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der langfristige Trend deutet daher auf eine eher negative Stimmung hin.

Bei der technischen Analyse konnte festgestellt werden, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Delivery Hero-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 33,58 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 28,41 EUR deutlich darunter lag. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe wie der Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Delivery Hero-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der technischen Analyse.