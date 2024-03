Delivery Hero Aktie: Der Knall ist da!

Der Aktienkurs von Delivery Hero hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,83 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt um -0,82 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -43,01 Prozent für Delivery Hero bedeutet. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" hatte eine mittlere Rendite von -2,88 Prozent im letzten Jahr, wobei Delivery Hero 40,95 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat Delivery Hero eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" weist hingegen einen Wert von 3,45 auf, was zu einer Differenz von -3,45 Prozent zur Delivery Hero-Aktie führt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann festgestellt werden, dass die Aktivität der Diskussionen im Durchschnitt liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben Anleger verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Delivery Hero diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 9 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.