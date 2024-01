Delivery Hero Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Aktienkurs von Delivery Hero erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,76 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Delivery Hero damit 57,05 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,29 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 1,8 Prozent, und Delivery Hero liegt aktuell 54,56 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von 21,55 EUR der Delivery Hero-Aktie -22,31 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -34,06 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für die beiden Zeiträume führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Delivery Hero-Aktie hat einen Wert von 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (68,82) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Delivery Hero.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, mit positiven Themen an nur vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen war das Interesse der Anleger jedoch vor allem an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, und daher erhält Delivery Hero auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.