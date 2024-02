Delivery Hero Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Delivery Hero ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Meinungen der letzten zwei Wochen, die analysiert wurden, um zusätzliche Bewertungsfaktoren für die Aktie zu erhalten. Trotzdem standen in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führte. Eine Analyse der sozialen Medien ergab 9 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, zeigt sich ein Wert von 25,11, was zu einer positiven Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, liegt bei 47,32 und führt zu einer neutralen Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Delivery Hero mit 22,655 EUR derzeit -2,98 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet liegt der Kurs jedoch -26,94 Prozent unter dem GD200, was zu einer schlechten Bewertung führt. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht eine neutrale Einschätzung für beide Zeiträume.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Delivery Hero im letzten Jahr eine Rendite von -43,83 Prozent, was 40,66 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -0,86 Prozent, wobei Delivery Hero aktuell 42,97 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.