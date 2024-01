Delivery Hero Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Delivery Hero weist der RSI einen Wert von 57,74 auf, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine "Neutral" Bewertung mit einem Wert von 65,79. Somit erhält Delivery Hero insgesamt ein "Neutral" Rating basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Dividenden schneidet Delivery Hero mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel (3,57 %) schlechter ab. Die Differenz von 3,57 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls negativ, wie in den sozialen Medien diskutiert wird. In den letzten Tagen überwog eine negative Einstellung, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Die Stimmungsanalyse und die Handelssignale führen zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse der Delivery Hero-Aktie zeigt auch negative Signale. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen einen Abwärtstrend auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für Delivery Hero basierend auf dem RSI, den Dividenden, der Anlegerstimmung und der technischen Analyse.

