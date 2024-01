Delivery Hero Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert von 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral gilt. Der RSI der Delivery Hero wird derzeit bei 82,5 bewertet, was als "Schlecht" eingestuft wird. Ebenso zeigt der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, mit 71,87 eine "Schlecht"-Bewertung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Des Weiteren lässt sich anhand wesentlicher Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz präzise auf das aktuelle Bild einer Aktie in sozialen Medien schließen. Bei Delivery Hero wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in dieser Zeit weder erhöht noch verringert. Somit erhält Delivery Hero auf dieser Ebene auch ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Delivery Hero-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 32,84 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 22,15 EUR liegt, was einem Unterschied von -32,55 Prozent entspricht und somit die Aktie als "Schlecht" bewertet. Ebenso ergibt sich ein "Schlecht"-Rating, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs (28,16 EUR) unter dem gleitenden Durchschnitt (-21,34 Prozent). In der Gesamtbetrachtung erhält die Delivery Hero-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend negative Meinungen zu Delivery Hero veröffentlicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Weiterhin zeigen Studien, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".