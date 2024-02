Delivery Hero Aktie: Hilfe!

Delivery Hero verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,83 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -0,65 Prozent gefallen sind. Dies stellt eine Underperformance von -43,18 Prozent im Branchenvergleich für Delivery Hero dar. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor betrug die mittlere Rendite -2,95 Prozent, wobei Delivery Hero 40,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Eine technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Delivery Hero-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell 30,84 EUR beträgt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch deutlich darunter, nämlich bei 22,24 EUR (Unterschied -27,89 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, so ergibt sich ein Wert von 23,01 EUR, was einer neutralen Bewertung entspricht. Somit erhält die Delivery Hero-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Delivery Hero mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,47%) auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Delivery Hero in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings zeigten sich in der Analyse auch 9 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich daher in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einschätzung.