Delivery Hero Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit der Aktie von Delivery Hero wurden über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Delivery Hero-Aktie einen Wert von 54,02 für den RSI7 und 51,31 für den RSI25, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Delivery Hero in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Die Anleger haben hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings zeigen statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Delivery Hero mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,45 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.