Delivery Hero Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Delivery Hero haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen, so die Analyse von Experten. Dies hat dazu geführt, dass die Aktie des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung erhalten hat. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Delivery Hero gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin.

Auch in Bezug auf die Dividendenrendite liegt Delivery Hero unter dem Branchendurchschnitt, genauer gesagt bei 0 Prozent im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel", die einen Wert von 3,57 aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Aktie ebenfalls schlecht abgeschnitten. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 33,15 EUR, während der Kurs der Aktie bei 23,66 EUR liegt, was einer Abweichung von -28,63 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt mit 28,21 EUR um -16,13 Prozent niedriger als der aktuelle Aktienkurs, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Bewertung der Aktie. Mit einem RSI von 86,3 und einem RSI25 von 66,19 wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt wird die Aktie von Delivery Hero aufgrund dieser Entwicklungen als "Schlecht" eingestuft.