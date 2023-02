Delivery Hero-Aktie: Fokus auf Profitabilität!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Delivery Hero und seine Tochtergesellschaft Glovo haben im ersten Quartal Jobs abgebaut, was CFO Emmanuel Thomassin zufolge Teil einer stärkeren Fokussierung auf Profitabilität und regelmäßigen Überprüfung der Konzernstrukturen weltweit ist. Es werde jedoch keine Entlassungswelle geben. Der Einmalbetrag für die Kürzungen liegt im Millionen-Euro-Bereich und ist “keine Riesengrößenordnung”. 156 Mitarbeiter in Berlin und 250 in Glovo sind von den Kürzungen betroffen.

Es wurden auch Anpassungen in den Strukturen mehrerer Länder vorgenommen. Einsparungen wurden auch bei eigenen Abteilungen vorgenommen, wenn Markteintritte erfolgt waren und Ressourcen nicht mehr benötigt wurden. Im Gegensatz dazu hat sich die Situation bei Glovo, einer Tochtergesellschaft, die 2022 erworben wurde, anders entwickelt. Glovo kommt aus einer Phase des schnellen Wachstums und wächst immer noch rasant im Vergleich zu Wettbewerbern, obwohl das Wachstum nun etwas langsamer ist.

So positionieren sich RBC und J.P. Morgan

Die kanadische Bank RBC hat Delivery Hero auf “Outperform” belassen und das Kursziel auf 85 Euro festgelegt. Trotz eines verfehlten Brutto-Warenwerts aufgrund negativer Währungseffekte rechnet Analystin Sherri Malek damit, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel und die Delivery Hero-Aktie dadurch attraktiver wird. J.P. Morgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf “Overweight” belassen und das Kursziel auf 65 Euro festgelegt. Obwohl das Unternehmen bei Umsätzen im vierten Quartal unter den Erwartungen blieb, wurde der Ausblick für 2023 bekräftigt, wodurch sich die Enttäuschung schnell abschwächen sollte.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Delivery Hero-Analyse vom 10.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Delivery Hero jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Delivery Hero-Analyse.

Delivery Hero: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...