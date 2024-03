Delivery Hero Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Aktie von Delivery Hero weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 % im Bereich des "Internet & Katalog Einzelhandels". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken größtenteils positiv in den letzten Tagen. Die Diskussion war an neun Tagen von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Delivery Hero, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Delivery Hero im letzten Jahr eine Rendite von -32,51 % erzielt, was 32,66 % unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -0,72 %, und Delivery Hero liegt aktuell 31,79 % unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Aktie von Delivery Hero.